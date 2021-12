Cantor Ferrugem sai de palco após ser atingido por objeto em Cruz das Almas

O cantor Ferrugem saiu do palco após ser atingido por um objeto na noite deste domingo, no Forró do Bosque, em Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia.

Em nota, a banda informou que o cantor não voltou ao palco por falta de segurança. O comunicado também informa que o evento apresentou problemas estruturais e técnicos desde o início do show, que tentaram ser sanadas pela equipe do cantor.

Quando Ferrugem voltou ao camarim, ele atendeu a todos que o aguardava antes de ir embora. O cantor e sua equipe também reiteram o compromisso com os fãs e lamentam o ocorrido.

