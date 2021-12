Calcinha Preta é uma das atrações do Pelô nesta segunda

A banda Calcinha Preta faz apresentação gratuita no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, na noite desta segunda-feira, 22. Além da banda, outras atrações conhecidas no cenário da música sertaneja e do forró, como o cantor Israel Novaes e a banda Forrozão, irão se apresentar, seguindo a programação de São João.

Val Macambira, Forrozão, Calcinha Preta, Israel Novaes e Cristiano Araújo se apresentam no Terreiro de Jesus, a partir das 16h. Já no Largo do Pelourinho, a animação fica por conta de Corpo de Mulher e Jorge Zarath, a partir das 19h.

Os shows fazem parte da extensa programação especial de São João em Salvador.

Nesta terça, 23, o Terreiro de Jesus mantém a animação, desta vez, com Targino Gondim, Carlos Pita, Dorgival Dantas, As Coleguinhas e Renato Fechini. No Largo do Pelourinho, as atrações são a banda Forró Safado, a dupla Yago e Juliano e o cantor João Almeida.

Também na véspera do feriado, o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebe uma programação especial a partir das 18h, com apresentações das bandas Filomena Bagaceira, Tio Barnabé, Limão com Mel, Torres da Lapa e do cantor Tierry.

