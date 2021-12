Calcinha Preta anuncia gravação de DVD em Salvador

Seguindo a programação de São João no Pelourinho, a banda Calcinha Preta se apresentou no Terreiro de Jesus, na noite desta segunda-feira, 22. Durante a apresentação, os integrantes da banda anunciaram que o DVD em comemoração aos 20 anos de carreira será gravado em Salvador.

No show, a banda relembrou sucessos da carreira, como "A Calcinha é Nossa" e "Hoje a Noite" e também cantou músicas de trabalho atuais, como "Balada Prime", que segue a linha do forró ostentação.

Criada em 1995, a banda gravou seu primeiro DVD ao vivo em Salvador, com público recorde de 100 mil pessoas no Parque de Exposições, em 2003. Por isso, a escolha da capital baiana para a gravação do DVD de 20 anos de carreira.

Atualmente, a Calcinha Preta é formada pelo quarteto de cantores Paulinha Abelha, Marlus Viana, Silvânia Aquino e Adriano Sill, que não pôde comparecer ao show desta segunda no Pelourinho.

