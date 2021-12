Cachoeira recebe "Festival São João" com Gilberto Gil

A cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, recebe o "Festival São João", nesta sexta-feira, 5, e no sábado, 6. O evento pretende discutir a importância das festas populares do Brasil, em especial, o São João.

O "Festival São João" será aberto por um seminário no Cine Theatro Cachoeirano, nesta sexta-feira. O seminário conta com palestras e rodas de conversa. Entre os convidados para as discussões estão Gilberto Gil, Mestre Avelino Bule Bule (Antônio Ribeiro da Conceição), além dos professores Jânio Roque, Arany Santana, Carlota Gottschall, que integram a escola de arte Oi Kabum e a Casa de Samba da Dona Dalva.

Além das atividades oferecidas pelo festival, shows gratuitos acontecem na Praça da Câmara Municipal, no sábado, 6. Entre os artistas convidados estão os cantores Danton do Acordeon, Cicinho de Assis e Gilberto Gil & Cordestinos.

A atração mais esperada, Gilberto Gil, convidou a cantora e instrumentista Lucy Alves, que participou do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, em 2013, para participar de seu show.

