Cachoeira preserva a tradição do São João na Bahia

A cidade histórica de Cachoeira mantém viva as tradições dos festejos juninos, típicos do interior. Apesar dos impactos da crise e da queda da receita do município, que cortaram os investimentos do ano anterior pela metade, a programação reunirá grandes nomes do forró e de outros ritmos para animar a população e os visitantes. Tayrone Cigano, Cavaleiros do Forró, Estakazero, além do reggae man Sine Calmon, são algumas das atrações.



Às margens do Rio Paraguaçu, acontece a Feira do Porto, que deu origem à festa que, a cada ano, atrai um grande número de turistas. A programação acontece de 22 a 25 de junho, com shows de artistas conhecidos nacionalmente, samba de roda, quadrilhas juninas e muitas outras atrações.



Este ano, para se adequar à realidade financeira da prefeitura, de acordo com o prefeito, foi necessário enxugar a programação. "Estamos sendo muito cuidadosos com os gastos da festa.



Escolhemos atrações de grande aceitação popular identificadas com a tradição, e que não extrapolam o nosso orçamento com o pagamento de cachês", afirmou o prefeito Carlos Pereira.



Segundo ele, o São João de Cachoeira é um produto turístico importante que contribui para incrementar a economia do município. "O evento atrai pessoas de outras cidades da Bahia, de outros Estados e também do exterior, que lotam os hotéis, pousadas e alugam casas. O movimento no comércio cresce e ainda há impactos positivos na feira livre, nos bares e restaurantes, além de proporcionar oportunidade às famílias para ganharem uma renda extra com a venda de comidas e bebidas em barracas durante os dias da festa, e também dar oportunidade aos artistas locais", enfatizou.



A festa junina da cidade teve o seu início com a feira, que acontecia na véspera do São João, no cais do porto. No início da década de 1970, as atrações artísticas deram uma nova dinâmica à tradicional feira da véspera do São João. Desde então, começou a instalação de barracas para a venda de comidas e bebidas e a presença dos oleiros da comunidade de Maragojipinho, que são uma atração à parte dentro da feira.



Como chegar: Saindo de Salvador pela BR-324, são 59 km até o entroncamento da BR-420, percorrendo por mais 11 km em direção a Santo Amaro; daí segue-se para a cidade de Cachoeira pela mesma BR-420 por mais 38 km. Outra opção é pela BR-101, ligando Cachoeira a Feira de Santana e a cidades do Sul do Estado. Diariamente, partem ônibus da Estação Rodoviária de Salvador para Cachoeira. A Empresa que opera a linha é a Empresa Santana São Paulo. Outra opção é a Empresa Jauá, que faz a linha Salvador/Maragojipe via Cachoeira. Quem prefere curtir a viagem do rio também tem a opção de navegar pelo Rio Paraguaçu. O transporte é feito por meios das agências de viagem, em lanchas e escunas, via Salvador/Cachoeira.

adblock ativo