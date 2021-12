Busca por produtos juninos lota feiras livres na Bahia

Nem mesmo a chuva que nesta terça-feira, 23, caía de vez em quando na Liberdade diminuiu o fluxo de compradores de última hora na Feira de Japão, em busca das últimas espigas de milho, "latas" de amendoim e de aipim ralado para o preparo de iguarias típicas do São João.

Ednaldo Leite, 16 anos, e Gleidson Santos de Cordero, 24, ajudam a mãe, Elenilza Silva Santos, na venda de milho e de amendoim na feira do bairro, nos dias que antecedem a festa.

"O movimento de última hora é sempre muito grande, principalmente na véspera", explicou Gleidson. Ele acrescentou que, nesta terça, as vendas começaram às 6h e a previsão era que terminassem por volta das 20h.

Grávida, a consultora de beleza Patrícia dos Santos Santana, foi um dos moradores que compraram produtos na véspera dos festejos. "Eu vim hoje [nesta terça] porque estava sem tempo, mas não podia deixar faltar milho e amendoim para alegrar o pessoal", disse, sorridente.

A auxiliar de serviços gerais Noelita Maria de Souza da Silva, que reside em Cidade Nova, afirmou que sempre frequenta a Feira do Japão porque, no bairro onde mora, não há um lugar com tantas ofertas. "Hoje [nesta terça] estou de folga e, por este motivo, tive tempo para fazer as 'comprinhas de São João'", acrescentou.

A dona de casa Vânia Farias disse que não ia fazer ceia junina, mas a irmã e uma sobrinha chegaram para o São João e ela se animou: "Já peguei o coco ralado e estou esperando ralar o aipim, assim dá tempo de fazer um bolinho", afirmou.

Ela ainda revelou que pretendia cozinhar amendoim e milho. "Eu até ia viajar e não deu certo. Mas, com minha família, a noite fica mais animada", concluiu.

Feira de Santana

O movimento no Centro de Abastecimento de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) também foi intenso na manhã desta terça.

Enquanto as pessoas pesquisavam os preços e compravam produtos, homens e meninos transportavam mercadorias em carrinhos de mão. Alguns consumidores reclamaram do valor pago.

"Levando em consideração a boa safra de milho, laranja e amendoim, os preços estão altíssimos. Mas não posso deixar de manter a tradição", disse Ariosvaldo Santos.

*Colaborou Luís Tito

