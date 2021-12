Boa música e clima serrano encantam os visitantes de Lençóis

Tradição, forró pé de serra, barracas de comidas típicas, brincadeiras juninas, animação, o charme do inverno serrano, a hospitalidade da comunidade garimpeira, além das belíssimas paisagens, fazem do São João de Lençóis um dos destinos turísticos baianos mais procurados para o período junino.

A programação dos festejos juninos teve início no dia 6 de junho, com a abertura oficial do São João, no coreto da cidade. No dia 14 de junho será a vez da XVI Cavalgada Tanquinho - Lençóis, em cortejo de tradição e fé, que transportará o estandarte de São João até a sede, momento de grande importância para a comunidade local. A partir do dia 17 de junho se iniciará a programação de forró nos bairros, com apresentação das tradicionais quadrilhas juninas.

Conforme explica a secretária de Turismo do município, Michelle Nonato, o Arraiá de Lençóis acontecerá de 20 a 23 de junho e terá quatro circuitos: Praça Horácio de Matos, das 13h às 17h, com a apresentação de sanfoneiros; Mercado Cultural, a partir das 19h, com a apresentação de quadrilhas; o coreto com barracas de comidas típicas; e o Teatro de Arena, onde a animação tomará conta com a apresentação das bandas de autêntico forró pé de serra a partir das 22h. De acordo com Michelle, a programação, os atrativos e a infraestrutura local, geram um produto turístico de grande relevância na Bahia. "Tudo isso garante lugar de destaque ao município de Lençóis na preferência dos turistas durante todo o período junino, com a geração de empregos temporários, muita animação, o resgate e a valorização da cultura local, o aumento do fluxo turístico e, principalmente, a manutenção de importantes tradições", destaca.

Com cerca de 11 mil habitantes, a cidade de Lençóis está preparada para receber os turistas. "A cidade foi classificada em 2015 entre os três principais destinos da Bahia com as melhores acomodações, pelos turistas estrangeiros", pontua a secretária.



Como chegar: Saindo de Salvador, o motorista deve seguir pela BR-324 até Feira de Santana. A partir daí, é possível seguir pela BR-116 até o entroncamento com a BR-242, ou utilizar-se da BA-052 até Ipirá e seguir pela BA-488 até Itaberaba. A partir dessa cidade, os dois caminhos seguem iguais, sempre pela BR-242. Lençóis está localizada a pouco mais de 400 km de Salvador.

