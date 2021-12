Bazar Solidário acontece em shopping de Salvador

O Salvador Shopping será palco para a Loja Solidária em parceria com o projeto Circuito do Bem, que acontece a partir desta quinta, 28, e vai até domingo, 31. No evento, o público vai poder conferir o Bazar Solidário e poderá adquirir produtos novos como vestidos, t-shirts e sapatos pela metade do preço.

A renda será revertida para a Instituição Beneficente Conceição Macedo - IBCM. Já o Bazar dos Artistas vai comercializar peças de celebridades baianas como Saulo, Claudia Leitte e Denny, e a renda será doada ao Instituto Entre Aspas, que ajuda comunidades carentes em Salvador. Roupas, alimentos e outros donativos poderão ser doados na Loja Solidária para as instituições sociais parceiras.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 28 de julho de 2016

14h - Oficina de Artes Euzaria com crianças do GACC.

19h - Coquetel de abertura com pocket-show

Pintura de painel na vitrine com a artista plástica Milena Ferreira

Sexta-feira, 29 de julho de 2016

15h - Pocket-show Manu & Veka / Consumo colaborativo com troca de roupas entre clientes

16h - Oficina de customização de peças

19h - Pocket-show com presença da maquiadora Janaína Abdon

Sábado, 30 de julho de 2016

10h - Pocket-show infantil "Lá dentro da mata"

13h - Intervenção de desenho em garrafas com Eric Bispo

15h30 - Aula experimental de Yoga e meditação (Arte de Viver)

20h - Bate-Papo Euzaria com a jornalista Renata Menezes e a cantora Aiace

Domingo, 31 de julho de 2016

15h - Oficina de bijuterias por Vinícius Cerqueira com apoio da Algaszarra

18h - Pocket-show Di Maré

