Barra realiza desfile junino dos 'fortes' nesta terça-feira

Em festa desde o dia 16 de junho, quando o município de Barra, a 673 km de Salvador, comemorou os 142 anos de emancipação política, moradores e visitantes se preparam para a noite desta terça-feira, 23, quando acontece o ponto alto dos festejos juninos: o desfile dos fortes Curuzu, Riachuelo e Humaitá.

A tradição remonta à Guerra do Paraguai, evento que contou com a participação de alguns filhos da Barra. Segundo relatos dos moradores mais antigos, quando retornaram para sua terra natal, os soldados inspiraram a criação de grupos com os nomes de importantes batalhas.

Até os dias atuais estas agremiações se organizam com meses de antecedência, mantendo costumes que foram incorporados aos poucos, depois que o confronto entre os componentes rivais com fogos denominados buscapés foi proibido.

De acordo com o secretário de Educação, Esportes, Cultura e Lazer de Barra, Washington Gomes, a expectativa é que pelo menos seis mil buscapés e rojões especiais, que são produzidos na cidade pelos próprios grupos, sejam soltos hoje pelos fortes. Há ainda as baterias de fogos, que deixam as ruas do centro histórico com cenário de guerra.

Batalha

Um dos destaques este ano é a comemoração dos 150 anos da Batalha do Riachuelo e os 110 anos de criação do forte que leva o nome deste combate travado pela Marinha do Brasil em um afluente do rio Paraguai.

"Nós fizemos uma homenagem ao Almirante Barroso (que comandou a Batalha do Riachuelo) e vamos contar com dois carros alegóricos", adiantou Neilton Amorim, bancário aposentado que integra a coordenação do Forte Riachuelo.

