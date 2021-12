Banda Colher de Pau agita público no largo do Pelourinho

A banda de forró Colher de Pau está no palco montado no largo do Pelourinho, em mais uma comemoração do São João em Salvador.

Antes, o público conferiu ao show de Tio Barnabé, que subiu ao palco às 17h. Depois de Colher de Pau, ainda tem Carlos Vilela, às 21h.

#saojoao2017 Banda Colher de Pau no palco do Largo do Pelourinho! #Música #Pelourinho #ATARDE #JornalATARDE #PortalATARDE Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 23, 2017 às 2:56 PDT

