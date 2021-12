Baianos e turistas aproveitam São João do Pelourinho

Centenas de baianos e turistas foram ao Pelourinho neste sábado, 20, para acompanhar os shows gratuitos no local. A banda cearense Catuaba com Amendoim abriu o primeiro dia de atrações no palco principal do Pelourinho. O show começou às 16h e atraiu cerca de 25 mil pessoas, segundo estimativa da Bahiatursa. Na plateia, turistas e baianos caíram no forró. Um dos vocalistas da Catuaba com Amendoim desceu do palco e formou trenzinho com o público. Além da brincadeira, a banda relembrou o seu maior sucesso, a 'Saga de um Vaqueiro', regravada por Mastruz com Leite.

O argentino Júlio Valenza, 44, se encantou pelo ritmo e pelo sorriso da baiana Helena Daine, 29, com quem iniciou um romance. "É a primeira vez que participo. Gostei muito", disse. O aposentado Claudionor Hemógenes, 51, que arrastava o pé com a esposa Rosenilda Hemógenes, de 50, prometeu ir todos os dias ao Pelô: "É bom demais. Eu venho de Roraima todos os anos. Não perco um".

Por volta das 18h, o cantor Daniel deu um toque de romantismo e sertanejo à festa. "Esse é o meu segundo ano no São João do Pelourinho. Estou trazendo um misto de sucessos dos 30 anos de carreira. A Bahia sempre nos recebe de braços abertos, por isso temos um carinho especial pelo povo dessa terra", relatou. A noite ainda contou com os shows de Adelmário Coelho, Mastruz com Leite e Matheus e Kauan.

Impasse

Presente no primeiro dia de apresentação do São João no Terreiro de Jesus, o superintendente da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), Diogo Medrado, voltou a defender a legalidade dos convênios de patrocínio firmados entre a empresa e os municípios baianos para a realização das festas juninas deste ano. "Os critérios são os mesmos que vêm sendo praticados há oito anos. Nós enviamos todos os ofícios solicitados pelo Ministério Público. Agora é esperar que tudo seja resolvido", disse.

Na última quinta-feira, 18, o juiz Aldenilson Barbosa dos Santos, da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, acatou o pedido de liminar impetrado pelas promotoras Rita Tourinho e Patrícia Kathy, anulando o convênio firmado entre a empresa e as 109 cidades baianas sob pena de multa diária de R$ 10 mil. O Governo do Estado recorreu no mesmo dia e aguarda nova decisão do judiciário.

