Bahiatursa contraria MP e confirma edital para São João

Contrariando a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para suspender a seleção de artistas para a programação "São João da Bahia 2015", a Bahiatursa segue com o edital que prevê a escolha de projetos culturais, alcançando o montante de R$ 10 milhões.

Em nota enviada à imprensa, a Bahiatursa afirma que está em busca de percerias com empresas privadas para a realização das festas juninas, além de negociações com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, cujos resultados devem ser divulgados até a próxima terça-feira, 8.

Ainda haverá uma nova rodada de negociações com um shopping e uma cervejaria. Além delas, também são realizadas reuniões com representantes da Coca-Cola, em Fortaleza.

Segundo informações da Bahiatura, o investimento deve ser dividido em R$ 6 milhões, provenientes do governo do estado, e R$ 4 milhões da iniciativa privada.

A programação, que deve ser iniciada no dia 11 de junho, inclui os shows em Salvador que, segundo o presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado, acontecerá em três locais: Pelourinho, Paripe e Periperi.

"A realização no Pelourinho representa um incentivo à sua economia através da movimentação do fluxo turístico e mesmo dos baianos, com uma movimentação financeira de bares, restaurantes e até albergues", afirmou o presidente em nota.

No Centro Histórico, que no ano passado reuniu cerca de 50 mil pessoas por dia, as apresentações ocorrem entre os dias 20 e 24. A grade completa será divulgada até terça.

"Razoabilidade nos gastos"

A recomendação foi assinada pelas promotoras Rita Tourinho e Patrícia Medrado, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam). Elas pedem a demonstração da razoabilidade dos gastos frente ao orçamento do Estado, que deve ser remetida no prazo de cinco dias úteis.

As promotoras ainda classificam os "critérios de avaliação técnica" previstos no edital de seleção pública para celebração dos convênios como não objetivos, o que, segundo elas, também comprometerá a fixação dos valores dos convênios.

As promotoras consideram que a minuta disponibilizada pela Bahiatursa referente ao 'Projeto para Celebração de Convênios São João da Bahia 2015', no que diz respeito às metas financiadas, não exige a apresentação de orçamento detalhado, conforme exigido em lei estadual.

Inicialmente, o edital previa a seleção de 170 projetos que poderiam alcançar o montante de R$ 17 milhões. Agora, a Bahiatursa já anunciou que os investimentos devem somar R$ 10 milhões.

