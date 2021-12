Aviões promove ação promocional no São João da Bahia

Para estreitar ainda mais a relação com os fãs durante a maratona junina de shows, a banda Aviões realizou uma ação promocional inédita. A apresentação aconteceu no último domingo, 21, na cidade de Senhor do Bonfim (BA), e foi o ponto de partida para o encontro de aviãozeiros, sorteados através da página oficial no facebook.

Em ação realizada através da parceria com WM e Grupo Notável, foi promovida uma mega excursão no "Busão do Avião", onde os fãs puderam compartilhar histórias, fazer novas amizades, além de receber material promocional e ingresso para a apresentação. O mexicano David Larios, natural da cidade de Monterrey, curtiu de pertinho o show da maior banda do país.

