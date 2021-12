Aulas gratuitas de forró são oferecidas nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira, 21, e sábado, 22, serão oferecidas aulas gratuitas de forró no Shopping Center Lapa. As aulas acontecem no período da tarde como grupo Forrozin e Fofus Dance.

O centro de compras também conta com shows, sempre a partir das 15h: nesta sexta Duda Menezes se apresenta e no sábado, Neto Báfica e Lalo Batera animam o local. O espaço, inaugurado em 20 de maio, conta com barracas compostas por comidas típicas.

