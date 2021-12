Atendimento a vítimas de fogos cresce 52%

Aumentou em 52% o atendimento a vítimas de lesões por explosão de bomba e queimaduras na Central de Queimados do Hospital Geral do Estado no período do feriadão de São João. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Foram 19 atendimentos a mais, em relação ao ano de 2015 por lesões provocadas por explosão de bomba e 5 a mais de queimados. No total, este ano foram 50 atendimentos, sendo 33 por explosão de bomba e 17 pessoas com queimaduras.

Em 2015, o hospital atendeu 26 pessoas, 14 por explosão de bomba e 12 queimados. O Centro de Queimados da unidade é referência no tratamento de vítimas de queimaduras no país.

O dia em que foi registrado o maior número de atendimentos foi a véspera do São João (23), com 19 atendimentos, sendo 11 por lesões provocadas por explosão de bomba e 8 casos por queimaduras.

O diretor médico do Hospital Geral do Estado, Jorge Matheus, diz houve um grande atendimento de crianças. Das 17 pessoas atendidas com queimadura, 11 eram adultos e 6 crianças.

"Falta conscientização dos pais. Para o próximo ano, devemos intensificar as campanhas para alertar que os fogos não são brincadeira", alertou o diretor da unidade do HGE.

Ainda segundo Matheus, a maioria dos atendimentos foi causada por queimaduras de segundo e terceiro graus e amputações nas mãos. A cirurgia nesta modalidade é uma especialidade da unidade de saúde.

Houve também um aumento de 11 atendimentos no hospital em comparação ao ano passado com vítimas de acidentes com motos e carros.

Cruz das Almas

Já em Cruz das Almas, onde a tradicional guerra de espadas está proibida desde 2011, mas ainda ocorre na prática, houve redução de quase 64% no número de queimados atendidos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Na cidade, 83 pessoas foram atendidas com queimaduras, enquanto no ano passado esse número foi de 130 atendimentos nas unidades da rede de saúde da cidade.

