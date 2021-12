Atendimento a queimados no HGE cresce 57%

Balanço parcial de pacientes que deram entrada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (CTQ/HGE) este ano já registrou 41 casos de vítimas de queimaduras derivadas, na maioria, do uso de fogos de artifício na capital baiana. O número é 57% maior que o registrado no ano passado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), quando foram realizados 26 atendimentos em quatros dias.

O quantitativo deste ano se refere ao período da véspera da festa de São João até o final da noite do feriado de sexta-feira, 24. Dentre os pacientes que foram atendidos, apenas nestes dois dias, estavam três jovens de 17, 14 e 8 anos, de bairros como Garcia, Narandiba e Brotas, que se queimaram ao brincar com fogos.

Espadas

Em Cruz das Almas (a 152 quilômetros de Salvador), onde 130 mil pessoas curtiram a festa na sexta-feira, 24, segundo a prefeitura do município, 67 pessoas vítimas de queimaduras com fogos de artifícios deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas, entre o feriado de São João e as 11h deste sábado, 25.

Segundo informações da unidade, apesar do alto número registrado em menos de dois dias, o quantitativo ainda é menor que o contabilizado no ano passado, quando foram registradas 130 ocorrências.

A maioria dos casos é de vítimas de queimaduras provenientes das guerras de espadas que são realizadas nesse período no município. Dentre os casos, houve o de um rapaz que acompanhava a disputa de longe quando um artefato atingiu a cabeça dele. Ele teve traumatismo craniano.

Em outro caso, uma mulher saía de um camarote da festa quando também foi atingida na cabeça. Ainda segundo informações da unidade, os casos mais graves têm sido encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Para evitar acidentes, especialistas alertam que é necessário ler as instruções e advertências contidas nas embalagens. Crianças devem estar sempre acompanhadas por responsáveis enquanto durar a queima dos artefatos.

