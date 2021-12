Arrasta-pé na cidade de Barreiras começa neste domingo

Os festejos que antecedem o São João da cidade de Barreiras (a 858 km de Salvador), no oeste do estado, começam neste domingo, 21 com uma festa de largo, no Parque de Exposições Geraldo Rocha. Para animar o público, brincadeiras da época, bandas de forró, barracas com comidas e bebidas.

Essa noite, apresentam-se os grupos juninos Eta Lasqueira, Cai mas não Cai, Rosa de Ouro e Asa Branca. Segunda-feira, 22, será a vez de Remelexo Cearense, Flor Matizada, Filomena Bagaceira e Embalar do Corrente.

Apesar de haver grandes e atrativas festas públicas, os habitantes ainda mantêm uma longa tradição de passar a noite da véspera do São João reunidos em família ou pequenos grupos em residências e chácaras.

Concurso

Atração para todas as idades, a décima edição do Concurso Regional de Quadrilhas Juninas terá participação de oito grupos e R$ 10 mil em premiação. As quadrilhas mostram o resultado de meses de ensaio neste domingo e segunda, sempre a partir das 20h.

O evento é realizado numa parceria entre a prefeitura e a União de Quadrilhas Juninas do Oeste da Bahia (Uniqjob). O presidente da entidade, Hudson Alves, informou que, este ano, o corpo de jurados recebeu reforços de outros estados. "Acompanhando a consolidação do concurso como referência na região", diz.

