Arraiá do Galinho traz clima junino para Salvador

No primeiro fim de semana de junho, os soteropolitanos já entrarão no clima de São João. Isso porque a 26ª edição do Arraiá do Galinho acontece neste sábado, 6, e domingo, 7, no Wet'n Wild, na avenida Paralela, em Salvador.

Durante os dois dias de festa, o evento vai levar 17 atrações para o público estimado de 25 mil pessoas.

O primeiro dia do arraiá, evento da TV Aratu em parceria com o Grupo A TARDE, terá atrações como Tayrone Cigano, Bell Marques, Simone e Simaria, Seu Maxixe e Gabriel Diniz. No palco 2, ainda terá as bandas Flor de Maracujá, Poizé e Pra Casar, além do cantor Eugênio Cerqueira.

No domingo, por sua vez, as atrações são Estakazero, Danniel Vieira, Tierry, Calcinha Preta e Asas Livres. O público ainda pode conferir Sinho Ferrari, Tio Barnabé, Márcia Fellipe e Colher de Pau no segundo palco.

O show no sábado começa às 18 horas e no domingo, às 14 horas. O público vai contar com esquema especial de ônibus.

Os ingressos são vendidos nos balcões Pida e nos postos Populares A TARDE é R$ 40 pista e R$ 50 camarote no sábado e R$ 15 pista e R$ 40 camarote no domingo. Parte da renda será doada para as Obras Assistenciais Irmã Dulce (Osid).

Quadrilhas

Além dos shows, ainda terá concurso de quadrilhas. Dezoito grupos estão inscritos e a disputa acontece nos próximos dias 13 e 14. Neste caso, as apresentações acontecem na praça da Revolução, em Periperi.

A entrada é gratuita e o evento acontece entre 10 e 16 horas.

adblock ativo