Arraiá do Galinho terá venda revertida para as Osid

A Superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes, esteve nesta sexta-feira, 15, na sede do Grupo Aratu, na Federação, para assinar o contrato que celebra a parceria na 26ª edição do Arraiá do Galinho.

Em 2015, parte da renda recolhida com a venda de ingressos de pista para o evento será revertida para as Osid. "Espero que esta seja a primeira de muitas parcerias entre as Obras e o Grupo Aratu. Essa doação é abençoada e traz muita alegria num momento de dificuldade", disse Maria Rita.

A superintendente disse que as chuvas, no último dia 27 de abril, causou prejuízos. "Temos 120 leitos fechados no momento, são três enfermarias. Perdemos equipamentos de informática e de saúde. Então, vamos usar esse dinheiro para a compra de 12 monitores cardíacos", informou Maria Rita.

A sede das Osid possui 1.005 leitos. Além da unidade de Roma, as Osid administra o Hospital São Jorge e outros três no interior do estado. Sem contar uma escola em período integral em Simões Filho, com 700 alunos. No total, 90 mil pessoas são beneficiadas pelas Obras, que têm 2 mil profissionais.

Primeiro passo

Para o diretor da TV Aratu, Tiago Coelho, este é apenas o primeiro passo de uma parceria que tende a ser expandida. "Temos o desejo de que essa parceria dure muitos anos. Sabemos da seriedade, da disposição e do amor que todos os envolvidos têm em relação a essa causa. Nós temos que cuidar das Osid por que ela é um patrimônio de todos os baianos", afirmou.

Já a gerente de Desenvolvimento de Negócios do Grupo Aratu, Potyra Lavor, destacou que a iniciativa da venda de ingressos a preços populares tem como único objetivo colaborar com as Obras. "O Grupo Aratu não busca lucro. Todo o valor será revertido para as Osid e para investimentos no evento, como forma de incentivar a ida de um grande público", esclareceu.

A 26ª edição do Arraiá do Galinho será realizada nos dias 6 e 7 de junho no Wet´n Wild com 15 shows. No sábado (06/06), Simone & Simaria, Bell Marques, Tayrone Cigano, Seu Maxixe, as bandas Flor de Maracujá, Poizé, Pra Casar e Eugênio Cerqueira.

Já no domingo (07/06), a música fica por conta de Calcinha Preta, Danniel Vieira, Estakazero, Asas Livres, Colher de Pau, Tio Barnabé e Sinho Ferrari, além de apresentação de quadrilhas juninas.

Os ingressos já estão disponíveis para venda nos balcões Pida (shoppings da Bahia, Piedade, Salvador, Salvador Norte e Paralela) e nos balcões Populares do A Tarde (shoppings da Bahia, Itaigara, Salvador, Salvador Norte e Paralela). O valor da pista custa a partir de R$ 5 (cinco reais). Outra novidade do evento é que o público pode adquirir ingressos para o Camarote Pida no valor de R$ 60 (sessenta reais).

O tradicional concurso de quadrilhas acontecerá nos dias 13 e 14 de junho na Praça da Revolução no bairro de Periperi. As apresentações das 18 quadrilhas que vão disputar o título começam às 9h com entrada gratuita.

adblock ativo