Arraiá do Galinho tem 17 shows em dois dias

O Arraiá do Galinho - que chega à 26ª edição este ano - deve reunir um público de 25 mil pessoas, no Wet'n'Wild, na Av. Paralela. O evento mantém a tradição junina na capital e ocorre no próximo fim de semana, com 17 atrações, além do concurso de quadrilhas.

Com foco em oferecer uma melhor estrutura e grandes atrações para o público soteropolitano e do interior, 200 profissionais estão envolvidos no evento da TV Aratu, que conta com parceria do Grupo A TARDE.

"O Arraiá do Galinho tem uma participação importante na preservação dos festejos juninos na capital. Nosso objetivo é ampliar a atuação. Todo mundo sai ganhando", afirma o diretor da TV Aratu, Nei Bandeira.

"Para o Grupo A TARDE é uma honra participar do Arraiá do Galinho. Incentivar as quadrilhas juninas e a cultura nordestina é um dos nossos objetivos sociais. Além disso, podemos ajudar com as Obras Assistenciais Irmã Dulce (Osid)", diz o gerente de marketing de A TARDE, Emanuel Soares.

Parte da renda obtida com os ingressos será doada à entidade. As vendas são realizadas nos Balcões Pida e nos postos Populares A TARDE (relação ao lado), com preços a partir de R$ 10. Os shows começam às 18h (sábado) e às 14h (domingo).

Atrações

Os artistas que integram a programação do Arraiá do Galinho serão divididos em dois palcos. A dupla Simone & Simaria, os cantores Bell Marques e Tayrone Cigano e a banda Seu Maxixe irão fazer a festa no palco principal no sábado. No palco 2, as bandas Flor de Maracujá, Poizé, Pra Casar, além do cantor Eugênio Cerqueira completam o primeiro dia.

Para o último dia do evento, os shows serão de Danniel Vieira, Thierry e as bandas Calcinha Preta, Estakazero e Asas Livres. As bandas Colher de Pau, Tio Barnabé, a cantora Márcia Fellipe e o cantor Sinho Ferrari ditam o ritmo no segundo palco.

O concurso de quadrilhas tem 18 grupos inscritos e irá ocorrer nos próximos dias 13 e 14. A disputa pelo título cobiçado pelos quadrilheiros terá como cenário a praça da Revolução, em Periperi. A entrada é gratuita e as apresentações acontecem das 10h às 16 h.

adblock ativo