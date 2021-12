É tempo de São João. E os amantes da festa junina já iniciaram os trabalhos nesta sexta-feira, 8, no Arraiá do Galinho, que resgata as tradições da época. Quem for à 28ª edição do festival, realizado até este sábado, 9, no Parque de Exposições, em Salvador, vai curtir um concurso de quadrilhas, roda gigante e, é claro, muito forró.

O grupo Fit Dance abriu a primeira noite e colocou a galera para “meter dança”. Em seguida, os amantes do forró cantaram os maiores sucessos de Mastruz com Leite e Dorgival Dantas.

Ainda se apresentariam na noite desta sexta Magníficos, Limão com Mel, Ivete Sangalo, Aviões do Forró e Bell Marques.

O festival, também, é a oportunidade perfeita para turistas que querem sentir a essência do São João baiano. Caso de Elizete Moura e Emídio Moura. O casal de Piracicaba (SP) curte pela terceira vez consecutiva o Arraiá do Galinho. “Eu sou Ivete, ela é Bell. Aqui é uma disputada acirrada”, revelou Emídio.

Já Elizete ressaltou que também veio para "ver o Aviões do Forró e as quadrilhas juninas".

Neste sábado, os cantores Luan Santana, Mano Walter, Tayrone, Devinho Novaes, Israel Novaes e Danniel Vieira encerram o festival. Os dançarinos do FitDance também abrem o último dia.

Arraiá do Galinho deixa a capital no clima de São João até este sábado | Foto: Divulgação/ATarde

