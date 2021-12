Arraiá de Mairi terá Cavaleiros do Forró no São João 2019

O Arraiá do Monte Alegre, em Mairi, a 290 km de Salvador, divulgou a programação do São João deste ano. Com bandas, apresentações de quadrilhas, trio elétrico e barracas de comidas típicas, os festejos acontecem entre os dias 21 e 24 de junho, na Praça Municipal.

A festa começa na próxima sexta-feira, 21, com apresentação de quadrilhas, Herlon Matos, Nordestinos do Forró e Juka dos Teclados. No sábado, 22, Edgar do Acordeon, Os Beneditos do Forró, Olivan Monteiro, Kelvin Diniz e Zezo, comandam o arrastapé. No domingo, 23, a festa segue com Barco Novo, Joas Cartel, Casadões com Doidim de Mossoró e Forrozão do Capitão. E no último dia do arraiá, segunda, 24, a animação fica por conta da banda Cavaleiros do Forró.

A decoração da Avenida Senhor do Bonfim promete entrar no clima junino com barracas de comidas e bebidas típicas, além de casinhas com fachadas que reproduzem vilarejos.

