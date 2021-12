Amargosa promete São João animado

As ruas tranquilas de Amargosa, a 240 km da capital, se transformam durante os festejos juninos. Nesta época, o badalado São João da cidade atrai gente de todas as regiões e os setores de serviços e comércio ficam supermovimentados. Como acontece todos os anos, o forrobodó começa em 19 de junho, dia do aniversário do município, e prossegue até o dia 24.

Na Praça do Bosque, onde acontece a maioria das apresentações, subirão ao palco nomes como Zezé di Camargo & Luciano, Wesley Safadão, Lucy Alves, Adelmário Coelho, Waldonys, Flor Serena e Chambinho do Acordeon.



O São João de Amargosa contará com dois palcos e uma Vila do Forró, onde estarão instalados telões, réplicas dos maiores pontos turísticos da cidade e barracas de comidas, bebidas e produtos e telões. Além dos shows, apresentações de trios de forró, quadrilhas juninas, sanfoneiros e coral estão programadas. Haverá, ainda, a mostra fotográfica com 60 imagens do amargosense Rui Rezende, homenageando o vaqueiro nordestino. Este ano, o grande homenageado será o vaqueiro do Nordeste, representado pela fortaleza do homem que não se intimida com o boi valente, nem com a falta de água no Sertão. Durante o período de festas, é esperado um público de cerca de 100 mil pessoas no evento promovido pela Prefeitura Municipal.



Festa fechada: Forró do Piu-Piu



Como chegar: Seguir pela BR-324, no sentido Feira de Santana. Antes de chegar a essa cidade, subir o viaduto que dá acesso à BR-101. Depois, o motorista deve trafegar até o município de Santo Antônio de Jesus e seguir pela BA-026 até Amargosa. Quem for de ônibus pode optar pela empresa Jauá/Regional. Tel.: (71) 3450-5544.

