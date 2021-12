Alegria junina invade capital na 6ª noite de forró no Pelô

O forró pé de serra de Targino Gondim e o sertanejo de Simone e Simaria foram os ritmos que agitaram os forrozeiros que foram ao Pelourinho no início da noite desta terça-feira, 23, para curtir o São João na capital baiana.

"Sou de Natal e, no Rio Grande do Norte, todo mundo gosta de forró. Por isso, trouxe a família para comemorar o São João ao som de Targino Gondim e Simone e Simaria", disse a turista Sandra Martins, 43,

Pela primeira vez no São João da Bahia, a curitibana Rosiley Malta, 42, disse ter adorado a experiência. "Descobri aqui o forró, música que chamamos de brega no Paraná. Estou adorando, até já arrisquei uns passos", confessou, sorrindo.

Quem compareceu ao Centro Histórico, porém, percebeu que o espetáculo não estava só no palco e sim espalhado pelo Pelô.

No Terreiro de Jesus, antes de começar a programação oficial, o show ficou por conta do Palhaço Risadinha, 45. Entre uma piada e outra, ele vendia traque de massa para fazer a grana do licor.

"São João é a festa da alegria. Entre um show e outro, a galera corre para me ver e traz os filhos para comprar uns fogos. Quando a mercadoria acaba, é a vez de eu me divertir, vou tomar meu licor e dançar meu forró até o dia amanhecer", afirmou Risadinha.

O palhaço não foi o único a chamar a atenção antes das apresentações começarem no palco. Uma roda de capoeira, organizada pelo Grupo Terreiro de Jesus, também ajudou no "aquecimento" da festa. Mas foi só Targino Gondim dar os primeiros acordes na sanfona para os capoeiristas caírem no forró.

O sanfoneiro iniciou a apresentação com clássicos como Eu só quero um Xodó, de Dominguinhos, e Numa Sala de Reboco, de Luiz Gonzaga. Em seguida, emendou com canções de seu novo CD, Ser Tão da Gente.

A galera ainda curtiu os shows de Carlos Pita, Dorgival Dantas, Renato Fachini e das sertanejas Simone e Simaria.

Forró x Mistura

O Projeto de Lei 21.334, conhecido como a PL dos Forrozeiros, aprovado este mês pelos deputados baianos, prevê que 70% das verbas destinadas para a contratação de atrações para o São João seja destinada a forrozeiros.

A medida dividiu opiniões entre o público desta terça no Centro Histórico, que apesar de não abrir mão do forró, aceita bem um sertanejo e até um axé na hora da curtição.

"Sou forrozeiro de carteirinha, não abro mão de um bom forró no São João, mas não vejo problema algum em mesclar um pouco as atrações", confessou o funcionário público Marlos Figueredo.

"Eu não curto muito esse negócio de misturar vários ritmos no São João. O autêntico pé de serra já basta", defendeu o funcionário público, Anselmo Dantas, 41.

