Adelmário Coelho anima público no São João do Recôncavo

O cantor Adelmário Coelho, que completa 25 anos de carreira em 2019, mostrou ao público de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, neste domingo, 23, a essência da cultura nordestina.

“O São João é um momento único. É aquele momento em que a nossa cultura está em evidência, em que ela é acolhida com muito carinho pelo resto do país, porque o São João representa a cultura popular nordestina. É um momento que nos traz muita felicidade. Fico feliz de andar pelo Nordeste, levando a minha contribuição forrozeira, fazendo o puro São João”, disse o cantor.

DVD

Em comemoração aos 25 anos de carreira, Adelmário reuniu grandes nomes da música nordestina para celebrar a essência do forró na gravação do DVD 'Carrossel do Tempo'.

Entre os convidados estavam Flávio José, Zelito Miranda, Del Feliz, Leo Macêdo, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, que será a próxima canção de trabalho do forrozeiro.

