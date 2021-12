São Sebastião do Passé tem fim de semana violento

O domingo, 31, em São Sebastião do Passé - a 68 Km de Salvador - não foi nem um pouco tranquilo, muito menos favorável, para a população. Em um intervalo de 9h, foram registradas 3 mortes e uma tentativa de homicídio.

O adolescente Willian dos Santos dos Anjos, 16, o Miau, morreu por volta das 11h30, na 4ª Etapa da Urbis, durante uma troca de tiros com policiais da 10ª CIPM (Candeias), segundo versão oficial. Ele teria reagido a uma abordagem e atirado nos policiais com um revólver calibre 38.

Familiares e amigos do jovem contestam essa versão e acusam policiais do Serviço de Missões Especiais da companhia de o terem executado com quatro tiros, quando ele retornava para casa após um baba.

"Os dois [PMs] chegaram em um Gol [VW] preto e ficaram observando. Depois, um desceu do carro, mandou a gente ir embora, deu um tiro na perna dele [Miau] e, quando ele caiu, o outro [policial] desceu e deu mais três [tiros]", contou um adolescente de 16 anos, amigo do morto.

Horas após a situação envolvendo o adolescente, às 20h30, Alanderson Ramos Santos, 19, e Alípio Gonçalves dos Santos Neto, 22, foram assassinados por dois homens em uma moto, na Rua da Malhada, no Alto de São Roque. Eles participavam do chá de fraldas da irmã de Alanderson.

Segundo informações da Central de Comunicação das Polícias (Centel), os criminosos estavam atrás de um homem conhecido como Bal, que teria entrado correndo na casa onde ocorria a festa. Na mesma ação, Vinicius Silva Mendes, 21, também foi atingido pelos tiros e, até ontem à noite, permanecia internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Toque de recolher

Ainda assustados com os fatos ocorridos no dia anterior, os moradores do município foram surpreendidos, na tarde desta segunda, 1º, por uma mensagem veiculada no aplicativo WhatsApp, na qual um homem ordenava que comércios, escolas e postos de saúde fossem fechados.

Segundo o informe, a ordem era uma retaliação pela morte de Ubirajara Araújo dos Santos, morto na sexta-feira, 29, em Madre de Deus (a 35 km de São Sebastião do Passé), durante confronto com policiais militares e civis. Ubirajara é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas em algumas localidades de São Sebastião do Passé e em Ilha de Maré e responsável pela morte de dois homens, na quinta-feira, 28, em Ilha de Maré.

Ele teria matado os homens para vigar a morte do irmão, Tiago Araújo dos Santos,32, assassinado por rivais, na quarta-feira, 27, também em Ilha de Maré.

