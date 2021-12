São João: todos os caminhos levam para o interior

Os festejos de São João já movimentam a Bahia. Das grandes cidades aos pequenos vilarejos, o ritmo que prevalece é o forró, as bandeirolas enfeitam casas e ruas e as pessoas se preparam para a mais tradicional festa do Nordeste do Brasil.

Os principais destinos no período para quem deixa Salvador pela rodoviária rumo ao interior do estado, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), são Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Irecê e Cachoeira.

Além das badaladas festas nos lugares já reconhecidos pelos amantes dos festejos juninos, cidades como Barreiras (a 858 km de Salvador), estão apostando no crescimento do São João montado no Arraiá do Parque.

Cidades bombadas Cidades bombadas

"Pela primeira vez, em grande estilo e com grandes atrações, a cidade oferece uma festa estruturada. Queremos que passe a ser uma referência entre os destinos preferidos desta época no estado", afirmou o prefeito da cidade, Zito Barbosa.

Ele destacou que a proposta é agregar a tradição da programação religiosa do padroeiro São João Batista, o potencial turístico regional e a capacidade da cidade em atrair, alimentar e hospedar os visitantes de outros municípios e de outros estados, como já ocorria em outros anos, porém em menor escala neste período do ano.

"São 20 atrações nos dois palcos, cidade cenográfica, estrutura de brincadeiras juninas, quadrilhas, espaço de comidas e bebidas típicas, bem como uma área para dança", afirmou o subsecretário municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, Rider Castro, salientando que tudo foi programado para oferecer conforto e segurança para as famílias que participarem da festa junina.

Tradições

A valorização dos costumes de cada localidade tem sido o foco da grande maioria das festas. Em Senhor do Bonfim, os moradores e visitantes já estão no clima desde o início do mês, com os desfiles juninos de escolas, bandas de pífanos, entre outras manifestações populares.

"Nós estamos maravilhados. Nunca tínhamos vivenciado um São João como este. Toda a população do lugar entra no ritmo e parece que tudo gira em torno da festa e sua organização. É encantador", enfatizou a dona de restaurante em Senhor do Bonfim, Berenice Peres, que se mudou para a cidade há poucos meses.

Com atributos próprios em cada região, os festejos são marcados por grandes atrações e também por artistas locais, não só de forró, mas também de outros ritmos nordestinos e de nomes da música sertaneja e romântica famosos no cenário nacional.

Chapada

Cidades e lugarejos da Chapada Diamantina mantêm os antigos costumes das festas que costumam ser realizadas nas roças e também em cidades com atrativos turísticos, cativando, principalmente, pessoas que aliam a curtição noturna com trilhas e passeios contemplativos.

Com 100% de ocupação da rede hoteleira, Mucugê (a 458 km de Salvador), conserva as tradições de alvoradas musicais pelas ruas da cidade, que tem casas em estilo colonial, em um cenário real de festa do interior.

A programação, com sanfoneiros que mantêm o estilo de forró "pé-de-serra", é um dos diferenciais, segundo o secretário de Turismo Euvaldo Ribeiro.

Clique na imagem para ampliar

adblock ativo