São Francisco do Conde tem 2 caixas eletrônicos explodidos

Dois caixas eletrônicos - um da Caixa Econômica Federal (CEF) e outro do Banco do Brasil - foram explodidos na madrugada deste sábado, 5, por 15 pessoas, na cidade de São Francisco do Conde.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a quantia roubada não foi informada e a polícia ainda não capturou os envolvidos.

Durante a ação, moradores do local apontaram o caminho da fuga, e policiais viram pegadas na areia indicando saída pela praia. A suspeita é de que os assaltantes fugiram em uma lancha.

Três veículos foram usados no assalto, e um deles foi abandonado na cidade.

