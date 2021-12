São Francisco do Conde ganhará duas unidades de saúde

Um novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e uma Academia de Saúde serão inaugurados na cidade de São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As ordens de serviço das obras, que contam com o investimento de R$ 1,9 milhão, foram assinadas nesta segunda-feira, 5, pelo governador Rui Costa. Com prazo de conclusão de oito meses, as construções fazem parte do Programa de Fortalecimento do Sistema ùnico de Sáude na RMS (Prosus).

O Caps faz parte da rede municipal de atenção a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Já a Academia de Saúde oferece estrutura, equipamentos e profissionais para orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

adblock ativo