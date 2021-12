São Desidério: homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente

Um homem de 56 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 4, em uma colisão no Km 130 da BR-020, na cidade de São Desidério (distante 888 km de Salvador). Uma mulher e uma criança ficaram feridas no acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas - que seriam da mesma família - estavam em um carro modelo Onix e seguiam de Salvador para Brasília.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo de passeio estava no trevo de uma rodovia estadual e, no momento de acessar a pista para uma rodovia federal, foi atingido por um caminhão.

As feridas foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães. O homem também chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

