“São 107 anos construindo a memória de um povo”, diz historiador sobre A TARDE

A importância do Jornal A TARDE na formação da história da sociedade baiana e brasileira foi tema de uma entrevista com o historiador Ricardo Carvalho, nesta manhã de terça-feira, 15, quando o periódico baiano completa 107 anos. Em sua participação no programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM, apresentado por Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o profissional destacou a data como um marco histórico para a imprensa.

“O A TARDE exerce de forma bem categórica esse papel ao longo da história da Bahia e do Brasil. Ele, de certa forma, é o elemento que comunica e, ao mesmo tempo, participa ativamente da construção da história, no momento em que ajuda a população a tomar decisões significativas em relação ao seu próprio processo histórico”, enfatizou.

Para Carvalho, o A TARDE assume um papel de vanguarda pelas inovações e características que trouxe para modernizar o processo de informação no estado da Bahia. O historiador destaca que o Jornal tem feito, ao longo dos anos, um jornalismo responsável, em um trabalho bastante significativo para o campo da historiografia.

“Costumo dizer que não esquecer é uma forma de fazer justiça. O jornalismo diário não traz só a informação daquele momento. Ele constrói um processo cumulativo de consciência coletiva. São 107 anos de construção da memória de um povo, de uma civilização”, explicou, destacando também como o periódico tem conseguido se adaptar às novas realidades digitais, apesar do passar dos anos.

Futuro do impresso

Em suas narrativas jornalísticas, o A TARDE, ao longo de sua trajetória, retratou diversos momentos históricos, os quais, segundo Ricardo Carvalho, serviram comumente como fonte de pesquisa para os historiadores. Essas informações que, por muito tempo, foram retratadas apenas em formato impresso, mesmo com o advento das novas mídias, devem, conforme o historiador, ter muito tempo de sobrevivência em papel.

“As novas plataformas moldam o sistema de informação, mas o papel tem uma sobrevivência muito longa. O Jornal A TARDE é uma prova disso. Não tem nada mais gostoso do que você acordar pela manhã, pegar o Jornal A TARDE, ainda com aquele cheirinho de tinta, e ver o que é que nos aguarda por mais um dia”, finalizou.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo