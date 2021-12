Santuário de Irmã Dulce inicia celebrações a Santo Antônio

O Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, localizado no largo de Roma (Cidade Baixa), em Salvador, programou para este domingo, 31, o início dos festejos para Santo Antônio.

O trezenário prosseguirá até 12 de junho, com missas todos os dias, sempre às 16h30. Já no dia 13, data festiva, haverá duas celebrações, às 9h e às 16h30, dedicadas ao santo querido de Irmã Dulce, conhecido como "protetor dos pobres e oprimidos" e "santo das causas impossíveis".

Como é tradição, as missas diárias incluem sempre um gesto concreto, com a oferta de gêneros alimentícios que serão doados a famílias de baixa renda.

Este ano, a trezena de Santo Antônio tem como tema "com Santo Antônio, no ano da vida consagrada, queremos ser 'Igreja em Saída'".

"O objetivo é falar da missionariedade da Igreja, dentro da qual está a vida religiosa; dentro da qual estão Antônio, Dulce e tantos outros santos e santas", diz frei Vandeí Santana, reitor do Santuário de Irmã Dulce.

Lugar especial

Santo Antônio sempre teve lugar especial na vida de Irmã Dulce. Nos momentos de angústia, desespero ou até para solicitar a concretização de algum pedido, era a Santo Antônio, a quem ela chamava de "tesoureiro" das obras sociais, que Irmã Dulce recorria.

Ainda na infância, bem antes de entrar para a vida religiosa, ela tinha o hábito de decorar o altar do "santo caridoso".

Uma imagem de Santo Antônio do século 19, que pertenceu ao advogado Manoel Lopes Pontes, avô da freira, está entre as centenas de peças do acervo do Memorial Irmã Dulce, localizado no largo de Roma.

adblock ativo