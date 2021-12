Santo Antônio de Jesus recebe grandes atrações

Santo Antônio de Jesus - Calcinha Preta, Luan Santana, Pablo e Sarapatel com Pimenta são as atrações que irão se apresentar nesta segunda-feira, 23, no São João de Santo Antônio de Jesus, um dos destinos mais procurados nesta época do ano. O município tem atraído entre 90 e 120 mil pessoas por dia, incluindo moradores locais e visitantes de outras cidades.

No sábado, a noite começou ao som do arrocha com a banda Dois Amores que subiu ao palco e animou o quarto dia da festa. Mas, foi a batida da zabumba, do triângulo e da sanfona que deu ao espaço onde a festa é realizada o clima de cidade do interior.

A primeira banda a tocar o tradicional forró foi Janio Diprimeira. Em seguida, em um ritmo mais de galope, Melaço de Cana conseguiu reverter o friozinho gostoso da cidade e esquentou o público.

Foi justamente esse clima do interior que o analista de sistemas Adriano Barbosa, 27, priorizou na hora de escolher o destino junino. Junto com 12 amigos, saiu de Salvador pela terceira vez e foi para Santo Antônio de Jesus. "São João é a festa que mais gosto. Até mais do que carnaval porque há o diferencial do clima, das comidas e bebidas", disse.

O fisioterapeuta Nildo Barreto, 28, contou que largou a cidade natal de Feira de Santana e foi atraído pela programação. Segundo informações de organizadores da festa, mais de 80 artistas foram distribuídos em três palcos, durante sete dias de forró.

"Eu já percorri várias cidades e, quando conheci Santo Antônio de Jesus, me apaixonei. Me dei folga todos esses dias e vim pelas atrações e organização", destacou.

Mistura

Desde quinta-feira, já passaram pelo palco atrações como Estakazero, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Adelmário Coelho e até o pagodeiro Thiaguinho. Na madrugada deste domingo, 22, ainda se apresentaram o cantor Flávio José, a banda Aviões do Forró e Forró dos Balas.

"A praça está lotada e a obrigação da gente é fazer um grande show. É sempre bom estar em Santo Antônio. O carinho do público é sempre muito grande", contou o cantor Flávio José, minutos antes de iniciar o show.

O casal Murilo Sampaio, 26, e Wendia Souza, 23, também foram atrás da programação. "Gosto daqui porque as atrações são variadas e tem muita gente boa tocando", ressaltou Wendia, que foi especialmente para ver a banda Aviões do Forró.

