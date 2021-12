Santo Amaro solta alerta após morte de macaco

Após o Centro de Zoonoses do município de Santo Amaro da Purificação (distante a 78 km de Salvador) ter encontrado um macaco (do gênero mico) morto nesta terça-feira, 4, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade fez uma alerta à população sobre como proceder caso algum outro animal seja encontrado morto.

Segundo o órgão, o sangue do mico foi coletado e encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para saber se o animal estava infectado pelo vírus da febre amarela. O resultado, de acordo com a secretaria, deverá ficar pronto na próxima semana.

A secretaria informou, ainda, que vai manter o mesmo fluxo de vacinação na cidade e que os postos estão abastecidos com a vacina contra a febre amarela.

Confira a íntegra das instruções passadas pela Secretaria de Saúde de Santo Amaro:

1.Caso seja encontrado qualquer espécie de macaco em óbito ou doente, ligue para 75 3241-1118 e informe o local.

2.O centro recolherá o macaco e fará a coleta de sangue para comprovação, ou não, do vírus da febre amarela no sangue do mesmo, enviando a amostra e o cadáver do animal para o Lacen. Quanto mais precoce for esse envio, maiores são as chances de adoção de medidas necessárias.

3.Evite contato direto com o animal, bem como locais com foco do mosquito Aedes Aegypti.

