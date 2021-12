Santo Amaro não recebeu alerta de emergência, diz prefeitura

Depois que a cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, foi alagada pelo rio Subaé, que transbordou neste sábado, 11, a prefeitura do município informou que não foi alertada do risco de inundação. De acordo com assessoria do governo municipal, a Defesa Civil do Estado instalou, no ano passado, um pluviômetro no leito do rio para alertar o município em caso de emergência, o que não aconteceu.

Sem alerta, a população da cidade foi surpreendida com a forte chuva que elevou o nível do rio e causou a inundação de diversas ruas de Santo Amaro. De acordo com o site Climatempo, choveu 90 milímetros na cidade, o que é considerado alto e caracteriza nível de emergência. A previsão ainda é de chuva para a noite deste sábado e no domingo, 12.



A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria do Governo Estadual, que informou que a coordenação da Defesa Civil Estadual daria retorno até o final da tarde.

Limpeza

A chuva parou por volta de 11 horas e o nível do rio começou a baixar. Com isso, foi iniciado o serviço de limpeza. De acordo com a assessoria da prefeitura, dois caminhões de hidrojateamento foram enviados pelo Governo Estadual para auxiliar na ação. Equipes da Defesa Civil do Estado e policiais militares, com o helicóptero da PM, reforçam o trabalho em Santo Amaro.

De acordo com a prefeitura, não há registro de desabrigados. Mas, assistentes sociais ainda realizam triagem com a população.

Doações podem ser enviadas para a Escola Estela Mutti, que fica no Centro da cidade.







Inundação em Santo Amaro. Aqui no Trapiche de baixo em Santo Amaro, as pessoas estão indo de casa em casa para ajudar a levantar os móveis e/ou a tira-los da casa. Muitas pessoas dizendo que perderam utensílios elétricos e/ou domésticos. Mais cedo passaram algumas pessoas e crianças, carregando blocos para distribuir nas casas invadidas pela água. Posted by Ramon Almeida on Sábado, 11 de abril de 2015

<GALERIA ID=19973/>

adblock ativo