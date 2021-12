Santo Amaro: moradores recebem doações e atendimento médico

A população de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, tenta voltar à rotina neste domingo, 12, e retirar a lama que invadiu as casas durante os alagamentos provocados pelas chuvas. Elas atingiram o município na última semana e causaram o transbordamento do rio Subaé.

Os problemas obrigaram a prefeitura a decretar estado de emergência na tarde deste sábado, 11.

Segundo o chefe de gabinete da prefeitura, Hilton Mário, os cerca de mil moradores desalojados estão recebendo doações de roupas e alimentos, além de atendimentos médicos.

"O governo do Estado nos ajudou com o envio de duas UTIs móveis com médico e enfermeiro e cinco viaturas para assegurar a segurança da região, que sofreu vários saques por causa dos alagamentos", explicou.

Além disto, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, está na cidade para prestar apoio, assim como a Polícia Miltiar e a Defesa Civil.

A prefeitura municipal também está com cinco equipes de limpeza nas ruas para retirar o excesso de lama.

"O tempo está nublado, o nível do rio ainda está alto, mas não está transbordando. O único bairro que ainda está alagado é o ideal, pois está no mesmo nível do rio, por isso a população ainda precisa de apoio. Hoje é o dia de fazer uma força-tarefa", ressalta o chefe de gabinete.

