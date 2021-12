Santo Amaro lidera ranking do número de terreiros

Santo Amaro é o município das regiões do Recôncavo e do baixo sul que possui o maior número de terreiros das religiões de matriz africana. Cachoeira, considerada pelo senso comum como "a terra do candomblé" fora dos limites de Salvador, vem em segundo, com 48, seguida por Muritiba (44), Cruz das Almas (35) e Valença (34). Nos municípios do baixo sul, depois de Valença, os locais com maior quantidade de terreiros são Ituberá (14), Camamu (12) e Presidente Tancredo Neves (11).

Os dados são da pesquisa Mapeamento dos espaços de religiões de matrizes africanas do Recôncavo e do baixo sul. Foram identificadas 536 comunidades (420 no Recôncavo e 116 no baixo sul). Este é o primeiro levantamento das comunidades da matriz africana nestas regiões.

Lançamento - A pesquisa, que será lançada em dois volumes, às 19 horas de hoje no Forte Santo Antônio, foi promovida pela Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) em parceria com a Secretaria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial (Seppir), órgão do governo federal que tem status de ministério.

"O objetivo deste levantamento é reunir informações para a formulação de políticas públicas que garantam sobrevida à manutenção dos espaços sagrados no interior do Estado", disse Elias Sampaio, titular da Sepromi.

Diversidade - Segundo Sampaio, o levantamento é também importante para combater o preconceito contra essas comunidades e ajudá-las a enfrentar problemas como a perda dos seus espaços originais para a realização dos cultos. "A Sepromi já está elaborando um plano de sustentabilidade voltado para povos e comunidades tradicionais, categoria que inclui os terreiros. O objetivo é ajudá-los na manutenção das suas áreas", completa o secretário.

A pesquisa foi coordenada pelo doutor em antropologia Jocélio Teles dos Santos e pela doutora em sociologia Paula Cristina Barreto. Para Santos, a pesquisa ajuda a dar maior visibilidade às comunidades, além de elevar a autoestima de suas lideranças.

"É um trabalho deveras importante, já que ressoa pelo País e coloca em evidência a diversidade existente para além da capital", avalia Santos, que também coordenou a pesquisa intitulada Mapeamento dos Terreiros de Salvador, lançada em 2008 e que catalogou 1.162 comunidades na capital baiana.

Além de indicar a quantidade de terreiros nas regiões pesquisadas, o estudo traz dados sobre o gênero das lideranças. A predominância é de mulheres no baixo sul (61%) e no Recôncavo (55%). A escolaridade predominante nas duas regiões é ensino fundamental incompleto: 63,8% no baixo sul e 53,8%, no Recôncavo. No baixo sul, não foi localizada nenhuma liderança com superior completo, e, no Recôncavo, houve um percentual de 2,4% nesta categoria.

