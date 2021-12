Santa Cruz Cabrália ainda contabiliza estragos da chuva

A prefeitura de Santa Cruz Cabrália (a 734 km de Salvador), no sul do estado, ainda contabiliza os danos provocados pela chuva no sábado, 5, e domingo, 6. De acordo com o superintendente de Proteção e Defesa Civil estadual, Salvador Brito, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas, nove casas foram soterradas e outras 285, inundadas. Apesar dos estragos, não houve registro de mortos ou feridos.

O temporal afetou duramente o povoado de Santo André, onde está sendo construído o centro de treinamento (CT) da seleção alemã para a Copa do Mundo. O empreendimento é particular e abrigará a equipe durante o Mundial da Fifa. A reportagem tentou contato com o secretário estadual da Copa, Ney Campello, mas não obteve retorno.

Além de Santo André, os locais mais atingidos pela chuva, de acordo com o prefeito Jorge Pontes, foram o centro da cidade, o bairro Capitão Luís de Matos - conhecido como Sapolândia - e o povoado de Coroa Vermelha.

As famílias desabrigadas já foram cadastradas pela prefeitura para receber abrigo, alimentação, água potável, roupas, colchões, medicamentos e auxílios do poder público. Foi informado também que a prefeitura iniciou nesta segunda-feira, 7, a vacinação dos habitantes contra doenças como tétano e difteria, uma vez que os alagamentos facilitam a contaminação.

Estragos

O temporal, que começou por volta das 22h de sábado, só se encerrou ao meio dia de domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, choveu mais de 120 milímetros em seis horas.

No domingo, o temporal provocou a interdição da BR-367, que dá acesso à entrada de Porto Seguro, próximo à rodoviária. Parte da pista cedeu e o fluxo ficou parcialmente interditada no sentido Porto Seguro, e a situação permanece a mesma na manhã desta segunda-feira.

A água invadiu alguns bairros da cidade e 11 encostas deslizaram. Além disso, foram registradas queda de árvores e do sinal de telefone no local.

