Santa Casa de Ruy Barbosa inaugura tomógrafo com atendimento pelo SUS

Será inaugurado nesta sexta-feira, 8, na cidade de Ruy Barbosa (a 322 quilômetros de Salvador), o primeiro tomógrafo com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O intuito é atender cerca de 50 pacientes por mês. A ação faz parte da celebração dos 69 anos da Santa Casa de Misericórdia do município.

Doado pela Secretaria de Saúde do Estado, o tomógrafo contará com uma sala para abrigar o equipamento e realizar as consultas. Em 2018, o deputado estadual Eduardo Alencar doou um cavalo potro de milha, e através de uma rifa, o hospital conseguiu arrecadar R$ 20 mil. A Santa Casa utilizou recursos próprios para obter R$ 15 mil para a obra que teve custo total de R$ 35 mil.

Além do tomógrafo, no mesmo dia a unidade de saúde receber o Tanque de Oxigênio, visando promover segurança, economia e melhoria. Na ocasião também haverá o lançamento da Pedra Fundamental, que define o início do projeto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 10 leitos, com previsão de inauguração para este ano.

A Santa Casa também possui entre as iniciativas para 2019, como o Arco C, que possui emenda parlamentar do senador Otto Alencar. O equipamento será utilizado para procedimentos de alta complexidade que permite a exibição de imagens em tempo real durante a realização de procedimentos cirúrgicos, em especial as cirurgias ortopédicas, uma das especialidades da unidade de saúde.

