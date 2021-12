Santa Casa da Bahia e GACC-BA participam da campanha Nota Premiada

A Santa Casa da Bahia e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia (GACC-BA) uniram forças e participam juntas da campanha Nota Premiada Bahia, promovida pelo governo do estado. As instituições fazem parte do rol de organizações que podem ser escolhidas para receber doações por meio das notas fiscais eletrônicas cadastradas no site do programa.

Para realizar a doação, é necessário acessar o endereço www.notapremiadabahia.ba.gov.br, fazer um cadastro e escolher até duas instituições: uma da área de saúde (Santa Casa da Bahia) e outra da área social (GACC-BA). Após o procedimento, a pessoa já passa a contribuir automaticamente com as instituições de preferência, informando o CPF na hora da compra.

Com os recursos arrecadados por meio da campanha, a Santa Casa investe na compra de produtos e equipamentos utilizados no atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Izabel. Já o GACC-BA utiliza o valor angariado para a compra de medicamentos e pagamento de despesas fixas.

O doador ainda concorre a prêmios em dinheiro, por meio de sorteios realizados pela Secretaria da Fazenda. Mais informações sobre outras formas de contribuir com as obras sociais da Santa Casa da Bahia podem ser obtidos com a Central de Doações da instituição,por meio do telefone 2203-9600 ou do e-mail centraldedoacoes@santacasaba.org.br. No GACC-BA, os contatos são o telefone 3399-2020 e o e-mail doe@gaccbahia.org.br.

