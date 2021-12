Santa Bárbara: família de preso morto vai processar o Estado

A família de Élder de Almeida Souza, de 24 anos, que foi assassinado dentro de uma cela na carceragem da delegacia de Santa Bárbara (a 151 km de Salvador) vai entrar com uma ação contra o Estado. A informação foi passada pelo advogado Guga Leal, representante da família, que garante que garante que houve falha na garantia de direitos do jovem.

Além de Élder, foi morto também Josevan de Jesus, de 32 anos. O crime ocorreu na noite de sábado, 11, mas só foi descoberto na manhã de domingo.

"Ele estava sob custódia do Estado, que deveria garantir todos os direitos ao preso, como alimentação e garantia da integridade física, o que não ocorreu", frisou o advogado.

Élder estava detido na delegacia desde fevereiro de 2015 por tráfico de drogas. O advogado destaca que a delegacia não tem condições de abrigar presos e que todos são transferidos para Feira de Santana ou para o presídio de Serrinha.

"Não sabemos por que ele e mais três presos estavam lá. Mas, se ficaram, é porque (a polícia) podia garantir a integridade. Como alguém invade a delegacia, que está sob a responsabilidade de um servidor público municipal, sem a devida competência de estar no local, e mata dois presos? Houve falha e isto está claro", afirmou.

O corpo de Élder, que deixa esposa e uma filha de 6 anos, foi enterrado na manhã de desta segunda-feira, 13, no Cemitério São Jorge, em Feira de Santana. O outro detento foi enterrado na cidade de Santa Bárbara.

O delegado Mozart Cavalcante, coordenador da 15ª Coorpin, em Serrinha, que está conduzindo as investigações, informou que realiza diligências no município desde domingo, 12, com o intuito de identificar e localizar os envolvidos no caso.

"O que sabemos até agora é que o alvo era o Élder. O outro preso morreu porque estava na mesma cela. Não sabemos o que motivou o crime, mas já estamos bem avançados nas investigações", ressaltou.

O crime

Na noite de sábado, os detentos estavam em uma cela da delegacia, sob a responsabilidade de um servidor público municipal que trabalha na área de serviços gerais. Dois homens chegaram e pediram ajuda por causa de um suposto acidente.

os dois aproveitaram um descuido do servidor e o renderam, trancando-o em uma cela. Em seguida, foram até o local onde estavam os detentos e efetuaram os disparos.

Além dos presos que foram mortos, estavam na delegacia outros dois homens, sendo um preso por estupro e o outro por agressão.

O crime só foi descoberto por volta das 9 horas de domingo, quando um guarda municipal assumiu o plantão e estranhou o fato de o portão da unidade estar aberto. Ao chegar na carceragem, ele encontrou o colega trancado em uma das celas e os dois presos mortos.

