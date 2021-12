Sangue achado em matagal pertencia a Maicon

O delegado Neuberto Costa, que investiga o desaparecimento do garoto Maicon, de 9 anos, em dezembro de 2012, divulgou nesta quarta-feira, 8, que a mancha de sangue encontrada no matagal pertencia ao menino.

Maicon desapareceu no início de dezembro, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, após um tiroteio entre suspeitos e policiais. O garooto brincava com outras crianças e os policiais perseguiam um grupo de adolescentes supostamente envolvidos com drogas.

A Polícia Técnica de Vitória da Conquista também recebeu nesta quarta o laudo da reconstituição do desaparecimento do menino, realizado no dia 19 de fevereiro. De acordo com Costa, o laudo demorou devido à complexidade na reconstituição do crime.

