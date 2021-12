Sanfoneiro relembra Dominguinhos em Lauro de Freitas

Ao som de grandes sucessos do forrozeiro pernambucano Dominguinhos, o cantor Celo Costa foi um dos destaques no palco dos festejos do São João em Lauro de Freitas na noite de sábado, 21.

Com a praça da Matriz lotada, a alegria tomou conta do público no São João da Gente - Dominguinhos Show de Bola,. "Isso aqui está uma maravilha!", resumiu o morador do bairro Caji Raimundo Lima, 56 anos, que participou da festa com a família.

Com a mãe, quatro filhos e a esposa, o porteiro não parou de dançar um minuto sequer. "Uma festa bonita na nossa praça no centro da cidade. Queremos mais o quê?", brincou Raimundo.

Após uma missa na Igreja da Matriz, a programação musical foi aberta por Celo Costa. Em seguida foi a vez do grupo Sou Grude.

Na noite deste domingo, a programação é de shows das bandas Flor de Açaí e Caravana Music.

Mais cedo

Para esta segunda-feira, 23, a festa no município continua, mas a previsão é que seja iniciada mais cedo, a partir das 16h. Animam a folia junina, as atrações M-18, Wily Haendel, Misael Ribeiro, Zé Costa, Wellington Pacheco e ainda o músico e humorista Renato Fechine.

