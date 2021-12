Samu renova frota com dez novas ambulâncias

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Salvador recebeu nesta quinta-feira, 9, dez ambulâncias para renovação da frota. Os novos veículos, doados pelo Ministério da Saúde, substituirão as que estão em más condições ou ultrapassaram a quilometragem de uso. Em dezembro do ano passado, o Samu já havia reforçando o serviço com outros nove veículos.

