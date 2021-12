Salvador terá casa de apoio à mulher vítima de violência

Salvador será a primeira capital do país a receber a Casa da Mulher Brasileira. O espaço, que será construído na região da Avenida Tancredo Neves, no terreno onde funciona o Hospital Sarah Kubitschek, concentrará serviços de acolhimento e atendimento à mulher vítima de violência. A Casa será instalada nas capitais dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A inauguração na capital baiana está prevista para o início de 2014.

O anúncio foi feito nesta quinta, na Governadoria, durante a assinatura do termo de adesão da Bahia ao programa Mulher, Viver sem Violência, do Governo Federal. Com capacidade para até 200 atendimentos por dia, a casa terá investimentos de R$ 4,3 milhões em obra, equipamentos e mobiliário.

O documento assinado pela ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República (SPM-PR), Eleonora Menicucci, e pelo governador Jaques Wagner prevê a integração entre governos, prefeituras e sistema de justiça para melhorar e acelerar a assistência às vítimas de violência de gênero.

Segundo o Governo, a Bahia possui 13 dos 100 municípios brasileiros com maiores índices de assassinatos de mulheres e é o sexto estado em mortes motivadas pela violência de gênero. Por outro lado, cresce o número de denúncias. Em 2012, foram mais de 66 mil registros através do Disque-Denúncia (Ligue 180), da Central de Atendimento à Mulher, o terceiro maior volume do país, o que reflete as ações de combate à violência doméstica e de gênero.

Serviços

As vítimas atendidas na Casa da Mulher Brasileira contarão com delegacia, juizado especializado, defensoria pública, abrigo provisório, transporte, espaço de convivência, capacitação e orientação profissional.

O programa Mulher, Viver sem Violência prevê ainda o aperfeiçoamento no atendimento e sistema de coleta de vestígios de crimes sexuais por meio da humanização dos Institutos Médico-Legais (IMLs) e da rede hospitalar de referência, além da capacitação de profissionais da área de segurança pública e do Sistema Único de Saúde (SUS) para a coleta de provas.

Com a ampliação do Ligue 180, o Disque-Denúncia passará a acionar diretamente as centrais de polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

