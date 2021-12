Salvador tem segundo dia de protestos em escolas públicas

Os estudantes das escolas públicas de Salvador voltaram às ruas, nesta quinta-feira, 7,em apoio aos funcionários terceirizados da limpeza e da segurança, que, segundos eles, estão com três meses de salários atrasados. Este foi o segundo dia de protestos, realizado em, pelo menos, quatro unidades de ensino.

Alunos dos colégios Professora Maria Odete (Paripe), Professor Carlos Barros (Paripe), Manoel Vitorino (Brotas) e Luiz Vianna (Brotas), fizeram manifestações em frente às escolas. Os alunos empunhavam cartazes e entoavam gritos como "estudantes na rua, a luta continua".

"Estamos dando total apoio aos funcionários, eles precisam receber os salários", disse Valdinei Müller, estudante do Colégio Professora Maria Odete.

A Secretara de Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que os contratos com as empresas que prestavam os serviços de limpeza e segurança chegaram ao fim no dia 30 de junho e não estavam em conformidade com a Lei Anticalote.

Contudo, a secretaria ressalta que novas empresas já foram licitadas e elas estão entrando em contato com os funcionários para recontratá-los. "A SEC orientou que a direção das escolas mantivessem os atuais prestadores de serviço trabalhando, enquanto as empresas vencedoras da licitação regularizam a contratação dos prestadores de serviço", informou a secretaria, em nota.

Ainda segundo o órgão, os trabalhadores que estão sem vínculo com alguma empresa serão pagos pelo governo. Sobre o atraso de três meses, a secretaria afirmou que o estado fez todo o repasse para as antigas empresas. "Todas as empresas já receberam os valores relacionados aos serviços prestados. A Secretaria está pressionando para que as empresas paguem os salários devidos", concluiu a SEC.

Outros casos

Na quarta, 6, manifestações também aconteceram nas escolas da capital. A principal foi realizada no Colégio Estadual Manoel Devoto, no Rio Vermelho. O protesto atrapalhou o trânsito da região durante a manhã.

