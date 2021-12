Salvador tem previsão de semana chuvosa

A previsão meteorológica para Salvador nesta segunda-feira, 22, aponta a possibilidade de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com mínima de 22°C e máxima de 29°C, a estimativa é de umidade máxima de 95% e mínima de 65%, com ventos fracos e moderados na capital baiana neste inicio de semana.

Ainda segundo o Inmet, para terça-feira, 23, a previsão é de 24°C mínima e 26 °C de máxima, com céu nublado e pancadas de chuva isolada. Vale lembrar que o inverno teve início no sábado, 20.

Na quarta-feira, 24, dia de São João, e quinta-feira, 25, a previsão segue com céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. O instituto prevê sol entre nuvens com chuvisco para sexta-feira, 26.

Codesal

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) 20 solicitações foram registradas até às 11h desta segunda-feira, 22. Foram nove ameaças de desabamento, três imóveis alagados, duas infiltrações, dois deslizamentos de terra, duas avaliações de imóvel alagado, uma ameaça de deslizamento e uma árvore ameaça cair.

