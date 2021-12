Salvador tem previsão de chuva para os próximos dias

A previsão meteorológica prevê que o período entre segunda-feira, 2, a quarta-feira, 4, será de céu nublado e parcialmente nublado com possibilidades de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia, em Salvador. As informações são da Defesa Civil (Codesal).

Já durante a quinta-feira, 5, e o domingo, 8, conforme o órgão municipal, há uma tendência de chuvas com maior frequência, de intensidade fraca ou moderada, riscos de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas isoladas da cidade.

As temperaturas durante esse período deverão variar entre 25° C (mínima) e 32° C (máxima).

Ainda segundo o informativo da Codesal, a presença de nebulosidade e a ocorrência de chuva na capital baiana estão associadas ao transporte de umidade oriunda do oceano Atlântico.

adblock ativo