Salvador tem previsão de chuva nos próximos dias

A previsão meteorológica aponta que o período entre segunda-feira, 9, a terça-feira, 10, terá possibilidade de chuvas fracas, moderadas, e com riscos para alagamentos e deslizamentos de terra, a qualquer hora do dia, em Salvador, devido a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Já entre quarta, 11, e sexta-feira, 13, conforme o órgão municipal, há uma tendência de redução das chuvas, devido ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). As temperaturas durante esse período deverão variar entre 25° C (mínima) e 31 C (máxima).

Ainda segundo o informativo da Codesal, para o sábado, 13, e o domingo, 14, a expectativa é que as chuvas aumentem, devido aos ventos unidos provenientes do oceano Atlântico, que ajudarão na ocorrência de chuvas fracas e isoladas na capital baiana.

