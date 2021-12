Salvador registra mais mortes no mar no primeiro semestre do que em 2018

Um levantamento da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) aponta um aumento em casos de mortes por afogamento em relação ao ano de 2018. Neste ano, de janeiro ao mês de junho foram registrados 539 afogamentos, com 3 mortes nas praias de Piatã, Mordomia e Pedra do Sal. No ano passado inteiro houveram 990 casos de afogamento com 2 mortes registradas, uma na Praia do Flamengo e outra no Corsário.

As praias Jardim de Alah, Stella Maris, Flamengo e Jaguaribe são as que dominam o ranking de registros de afogamento. Para evitar o crescimento destes casos nas praias baianas, a Salvamar promove cursos internos para capacitação dos socorristas. No curso, os salva-vidas fortalece a parte física e intensifica as técnicas de operação de resgate.

A Salvamar opera das 8h às 18h nas praias do litoral, com cerca de 35 postos cobrindo uma extensão de 25 quilômetros desde Jardim de Alah até Ipiranga, em Lauro de Freitas.

adblock ativo